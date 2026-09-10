Дуа Липа во бикини направи нешто што ретко кој би можел

Пејачката Дуа Липа сподели со своите следбеници неколку моменти од тропскиот одмор, но една снимка особено го привлече вниманието. На неа таа изведува стој на глава на даска за веслање, демонстрирајќи импресивна рамнотежа и сила.
Липа објави низа фотографии и видеа од одморот, меѓу кои се и сцени од плажа и море, како и неколку фотографии на кои носи различни бикини. Во една од објавите напиша: „Сите го напуштија градот за Денот на трудот“, американски празник кој се одбележува на почетокот на септември, а во друга порача: „Сезоната на годишни одмори сè уште не е завршена“.
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Се чини дека пејачката решила уште малку да го продолжи летото и да се одмори од деловните обврски.
Најмногу внимание сепак привлече снимката на која на даската за веслање изведува стој на глава. Фановите во коментарите ја пофалија нејзината рамнотежа, сила и физичка подготвеност.
Потегот е особено импресивен бидејќи одржувањето на таква положба бара голема контрола и на цврста подлога, а камоли на даска која се движи по вода.
@cosmopolitan_fr En vacances, Dua Lipa s’est offert un petit moment de yoga sur un paddle, en équilibre sur la tête comme si c’était la chose la plus facile du monde. Et forcément, avec la trend autour de sa musique « Training Season » qui cartonne en ce moment pour manifester tout ce qu’on veut dans sa vie… nous aussi, on a une petite requête : son équilibre, s’il vous plaît. 🙏 Crédit : @dualipa #dualipa #trainingseason #manifesting ♬ son original – Cosmopolitan France
Дуа Липа зад себе има период исполнет со музика, настапи и други деловни обврски, па овој одмор, според пишувањата на изворот, ѝ послужил како можност за преродување.
@dualipaofficialholiday season ain’t over
♬ Training Season (Live from the Royal Albert Hall) – Dua Lipa
Судејќи според објавите, деновите на тропската дестинација ги поминува комбинирајќи одмор покрај морето со физичка активност, а токму напорната јога-положба на даската стана деталот кој привлече најмногу внимание.
Foto: printscreen/instagram/dualipa