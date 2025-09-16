Џенифер Лопез стана русокоса – Еве каква е сега

Холивудската актерка Џенифер Лопез ја промени бојата на косата во платинесто руса за улогата во филмот „Бакнежот на жената-пајак“.

На фотографиите што Џенифер ги објави на својот Инстаграм профил, таа изгледа малку необично и непрепознатливо, па некои од нејзините обожаватели ја споредија со Гвен Стефани.

Актерката ги дополни своите руси локни со лента за глава и ги обои усните со смел црвен кармин. Џенифер Лопез ја игра Аурора во нејзината нова улога во филмот „Бакнежот на жената-пајак“ на Бил Комдон.

„Играњето на Аурора беше како танцување низ златното доба на киното… со сјај, гламур и многу танцување. Враќањето назад во времето никогаш не било позабавно“, рече актерката.

Филмот „Бакнеж на жената пајак“ е за политички затвореник кој дели затворска ќелија со маж осуден за јавна непристојност. Врз основа на сценскиот мјузикл од Теренс Мекнали, Џон Кандер и Фред Еб, ова е втората филмска адаптација на романот од 1976 година на аргентинскиот автор Мануел Пуиг, по бразилско-американската адаптација од 1985 година. Џенифер Лопез ја игра главната улога, заедно со Диего Луна и Тонатија. „Бакнеж на жената пајак“ премиерно беше прикажан на Филмскиот фестивал Санденс на 26 јануари 2025 година, добивајќи генерално позитивни критики. Филмот е закажан за кино-салите во Соединетите Држави на 10 октомври 2025 година.

Foto: print Screen/Instagram/jlo