Џенан Лончаревиќ најде сила да проговори за семејната трагедија: „20 дена по смртта на родениот брат морав да пеам“

Пејачот Џенан Лончаревиќ доживеа семејна трагедија во 2008 година кога почина неговиот брат.

Во една прилика, тој најде сила да проговори за болна тема и истакна дека морал да одржи настап неколку дена откако го загубил својот брат.

– Ќе ви кажам еден детаљ што некои луѓе го протолкуваа погрешно, но само јас знам колку морав да се победам себеси во тој момент. Една новогодишна ноќ морав да излезам на сцената навидум среќен, насмеан и во одлично расположение. Морав да пеам цела ноќ и да создадам одлична атмосфера – рече еднаш пејачот.

– Помалку од дваесет дена пред тоа, го загубив сопствениот брат, но не можев да го откажам настапот и не сакав да ги разочарам луѓето што очекуваа одлична новогодишна ноќ – рече Џенан во една прилика, а потоа додаде:

– Велат дека било феноменално, но никој не знаеше дека морав да ја покријам огромната, неподнослива болка со насмевка. Ретко зборувам за тоа, ретко се сеќавам на таа ноќ, но знам дека после неа многу работи повеќе не беа исти – рече Лончаревиќ.

Патем, малкумина знаат дека Лончаревиќ му ја посветил песната „Страх ме да те сањам“ на својот покоен брат, која се појави на албумот од 2009 година, една година по неговата смрт.

фото:Instagram printscreen/dzenan