Џастин Трудо фотографиран на концерт на Кети Пери само неколку дена откако излегоа заедно

Американската пејачка Кејти Пери изгледа има нов обожавател – поранешниот канадски премиер Џастин Трудо. Двајцата повторно ги разгореа гласините за романса откако Трудо беше забележан на нејзиниот концерт само неколку дена откако вечераа заедно.

Justin Trudeau spotted at Katy Perry’s Lifetimes Tour. pic.twitter.com/BKx8b87sPT



Различни објави што кружат на социјалните мрежи го покажуваат Џастин како го гледа концертот на Кејти на 30 јули во Монтреал, со неговата 16-годишна ќерка Ела-Грејс покрај него.

Поранешниот канадски премиер изгледаше апсолутно воодушевен во неколку наврати додека ја гледаше Пери како ги пее своите хитови на сцената.

justin trudeau looking at katy perry like that😭

pic.twitter.com/tBNPpJuluI

— kanishk (@kaxishk) July 31, 2025