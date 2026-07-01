Дара ги сними силиконите покрај момче кое е двојно помладо од неа – еве што прават

Фолк пејачката Дара Бубамара отиде на Миконос со своето момче, кое е 20 години помладо од неа, а сега го најави и својот одмор. Дара често патува со својот нов партнер, а сега сподели видео на Инстаграм додека тој ја вози во кабриолет. Таа ги сними своите силиконски гради во црно бикини, но и дел од момчето што ја возеше и кој обично ја вози насекаде.

Инаку, фолк пејачката неодамна проговори за своето ново момче.

– Се запознавме на Миконос, спонтано. Почнавме да се шегуваме, да разговараме… На почетокот се дружевме, излегувавме, бев воодушевена колку беше забавен, колку добро зборуваше. Кога отиде да живее во Дубаи, се гледавме на релацијата Дубаи-Нови Сад. Иако од самиот почеток имаше страст и привлечност, за мене е неверојатно колку многу се сложувавме како луѓе. Тој не е само мој дечко, туку и животен партнер на кој можам да се потпрам – изјави Дара Бубамара во емисијата „Претрес“.

Таа вели дека разликата во години засега не е забележлива, и иако признава дека е многу помлад, Дара не сака да каже колку години има нејзиното момче.

– Тој е многу помлад од мене, не драстично. Нема да кажам колку, има малку повеќе од 26 години – вели Дара низ смеа.

Foto: printscreen instagram/darabubamara_official