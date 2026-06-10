Дали треба да купите SPF 30 или SPF 50?

Како да го изберете најдобриот крем за сончање?

Заштитата на кожата од сонцето во текот на летото е многу важна, а дерматолозите предупредуваат дека вистинскиот крем со SPF може да го намали ризикот од изгореници од сонце, предвремено стареење на кожата и оштетување предизвикано од UV зрачење.

Што значи SPF фактор?

SPF е заштитен фактор кој ѝ помага на кожата да се одбрани од штетните UVB зраци, додека кремите со широк спектар штитат и од UVA зрачење кое влијае на стареењето на кожата.

Дерматолозите препорачуваат најмалку SPF 30 за секојдневна заштита, додека SPF 50 е добар избор за подолг престој на сонце или одење на плажа.

Како правилно да се нанесе крема за сончање?

Дерматолозите советуваат „Здравје“ да нанесе крема за сончање околу 30 минути пред да излезе надвор, за кожата да има доволно време да го апсорбира производот.

Кремата треба да се обновува на секои два часа, особено по пливање, потење или бришење со крпа.

Која крема за сончање треба да ја изберете?

Најдобар избор е крема за сончање со широк спектар која штити и од UVA и од UVB зраци. Постојат водоотпорни креми за сончање, спрејови и минерални формули, но експертите велат дека класичните креми за сончање честопати обезбедуваат најсигурна заштита.

Иако многу луѓе мислат дека потемната кожа не бара заштита, дерматолозите предупредуваат дека SPF е важен за сите типови кожа бидејќи штити од брчки и меланом.

Дали SPF 50 обезбедува многу подобра заштита?

Експертите објаснуваат дека SPF над 50 не обезбедува драстично поголема заштита, но може да биде покорисен за луѓе со светла и чувствителна кожа. Најважно е редовно да се користи кремата за сончање и во доволни количини, бидејќи дури и најдобриот SPF нема да помогне ако се нанесува премалку или преретко.

фото:Freepik

извор:попара.мк