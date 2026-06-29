Дали сте слушнале за правилото од 48 часа? Советник објаснува како тоа може да ги подобри состаноците

Дали ви треба долго време да сфатите дали сте заинтересирани за некого на прв состанок? Многу луѓе ќе речат дека чувството е речиси моментално, но сепак е најдобро да ја оставите одлуката за подоцна.

Според Џули Нгуен, сертифициран советник за врски во апликацијата за запознавање Хили, повеќето луѓе донесуваат одлуки премногу брзо.

За да го реши овој проблем со модерното запознавање, таа го создаде „правилото од 48 часа“, кое бара да си дадете два цели дена по првиот состанок за да одлучите за втор состанок.

Треба да си дадете простор да одлучите

Правилото од 48 часа е за давање простор да донесете одлука. Пред да отпишете некого или да се согласите на втор состанок, дајте си два дена да размислите – објасни таа и додаде:

Наместо да анализирате секој детаљ, набљудувајте како вашите чувства се смируваат со текот на времето и што останува откако почетниот интензитет ќе исчезне. По 48 часа, проверете како се чувствувате и што ви кажуваат вашите инстинкти за втор состанок.

Ако сакате да го пробате ова правило, Нгуен предлага да обрнете внимание на четири знаци во текот на тој дводневен период.

4 знаци дека сакате втор состанок

Во тој период, рече Нгуен, важно е да обрнете внимание на неколку знаци кои можат да ви помогнат да одлучите дали да ја продолжите врската. Ако се чувствувате смирено и опуштено по состанокот, тоа е добар знак, бидејќи почетната „хемија“ често е комбинација од возбуда и несигурност, а не вистинска компатибилност.

„Честопати погрешно го толкуваме тој интензитет како привлечност, иако нервниот систем е тој што се активира. Посигурен сигнал е смиреност и леснотија во врската“, рече таа.

Важно е да забележите што ви останува во умот – не само впечаток, туку и специфични детали за личноста. Ако сè уште се сеќавате на нивните шеги или размислувате за нивните ставови, тоа би можело да укажува на вистинска врска. Слично на тоа, љубопитноста по состанокот е добар знак: ако вашите мисли природно се свртуваат кон таа личност и сакате подобро да ја запознаете, постои потенцијал за понатамошни средби.

Конечно, чувството за автентичност е исто така важен знак – ако можете веднаш да се опуштите со некого и да бидете себеси без да се преправате, ова е врска што вреди да се истражи понатаму.

Izvor: Попара

foto: Magnific