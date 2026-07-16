Четврта среќа: Миленикот на публиката од „Ѕвездите на Гранд“ доби уште еден син и му даде моќно име

Поранешниот финалист на регионалното музичко шоу „Ѕвездите на Гранд“, Хамза Гушиќ (35), ја сподели најубавата вест со своите обожаватели – неговото семејство доби уште еден член.

Пејачот по четврти пат стана татко, добивајќи го својот втор син на кого со сопругата му го дадоа името Ариан.

„Добредојде момче. Ариан“, напиша среќниот татко на социјалните мрежи, по што веднаш следуваа лавина честитки од неговите колеги, пријатели и фанови.

Името што го избраа за својот втор син има богато културно и историско наследство.

Малкумина знаат дека Хамза Гушиќ студирал медицина пред целосно да ѝ се посвети на неговата најголема љубов – музиката. Денес тој успешно настапува низ целиот регион, но секогаш потенцира дека родителството му е најважната улога. Семејството Гушиќ сега има вистинско мало богатство дома. Покрај новородениот Ариан, тие се родители и на десетгодишната Евелин, седумгодишната Ема и четиригодишниот Дин.

Пејачот претходно откри дека со сопругата внимателно ги бирале кратките и уникатни имиња за своите дечиња, кои сега се неговата најголема животна сила.

фото:Instagram printscreen/hamza.gusic and lejlaa_gusic