Бритни „стана“ мајка, а лицето на „бебето“ го крие (фото) 

Бритни Спирс уште еднаш успеа да шокира, но и длабоко да ја загрижи јавноста.

Поп-ѕвездата беше фотографирана од папараците на аеродром во Мексико во четвртокот, а сега на интернет се појавија фотографии кои предизвикаа ужас кај луѓето.

Бритни била во друштво на непознат маж, криејќи се од фотографите под качулка, додека во рацете носела „бебе“, односно кукла завиткана во ќебе, обидувајќи се да и го покрие и лицето.

Britney Spears is joined by a creepy companion as she arrives in Mexico for vacation https://t.co/si3MOWP509 pic.twitter.com/EXWsYrHkg8

— New York Post (@nypost) April 13, 2025