Бресквица го промени својот живот по раскинувањето: „Се навикнувам, ми се допаѓа“

Анѓела Игњатовиќ Бресквица неодамна ја заврши долгогодишната врска со полицаецот Немања и започна врска со богат бизнисмен. Таа се појави на концертот на Рики Мартин синоќа каде што зборуваше за својот приватен живот.

Иако не сакаше премногу да зборува за љубовта, призна дека повторно се навикнува да живее во градот, со оглед на тоа што во претходните години таа и Немања живееја во потивка средина.

– Никогаш не сум зборувала за мојот приватен живот, сега не би откривала многу. Соседството се промени, тоа веќе не е ново. Долго време живеев надвор од градот, а сега се навикнувам на градскиот живот и бучавата. Ми се допаѓа промената и малку да бидам меѓу луѓе – рече Бресквица, која веќе не е русокоса.

– Ја променив бојата на косата и мислам дека е голема промена. Сакав мојата да се опорави.

Бресквица е во врска со богат бизнисмен кој поседува позната компанија во Белград, пишуваат медиумите.

„Тие се во врска повеќе од еден месец. Веројатно се запознале на некоја забава, бидејќи тој излегува многу и е добро познато име во белградските клубови“, тврди извор за „Мондо“ и додава дека новото момче на Анѓела, кое има околу триесет години, живее во луксузен кварт во Нов Белград.

foto: printscreen/facebook/Anđela Ignjatović Breskvica