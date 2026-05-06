Бојана Скендеровски од пред 20 години: Фотографија каква не очекувше да осамне

Времињата се менуваат за секого, се менуваме на секој начин, а попатно собираме бројни искуства и лекции.

Сепак она што визуелно е најизразено, секакош е физичкото, биолошки процес кој неминовно не може да не заобиколи.

Велат дека жените не се прашуваат за годините, ама пејачката Бојана Скендеровски е од оние кои гордо ги истакнуваат, во нејзиниот случај, своите 42 полни лета.

Пред 20 години, Богана тогаш Атанасовска во подемот на својата кариера, актуелна и препознатлива за сите, време кое нема заборав, особено за неа.

Денес со гордост се сеќава на истото, а кога некој ќе ја наврати наназад и ќе и извади ретро фотографија, со гордост знае да ја сподели, токму како сега.

Една пријателка најде токму еден таков фото- спомен кој Бојана го сподели на Инстаграм и напиша:

-Каков „флешбек“ ми направи со сликава од пред 20 години…“ стои како дополнување означувајќи ја пријателката која ја наврати низ годините.

Насмеана и со дух полн амбиција за нови предизвици кои денес веројатно веќе реалност, ако не и подобра од она што тогаш било само желба!

