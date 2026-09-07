Близнаците на Селин Дион пораснаа: Нелсон и Еди денес изгледаат непрепознатливо

Близнаците на пејачката сега имаат 15 години и тешко дека некој би ги препознал, со оглед на тоа што долго време не ја придружуваа својата позната мајка на јавни настани.

Близнаците на Селин Дион, Нелсон и Еди Анжели, многу пораснаа, а нивното најново појавување во Париз покажува колку многу се промениле. Близнаците сега имаат 15 години, а во октомври ќе наполнат 16. Повторно се појавија во јавноста со својата мајка, додека таа се подготвува за долгоочекуваното враќање на сцената по неколку тешки години, одбележани со борбата со синдромот на вкочанета личност.

Со очила, а еден од браќата и со брада, Нелсон и Еди изгледаа значително поинаку од фотографиите од детството по кои многу обожаватели ги паметат.

Најмладите синови на пејачката пристигнаа со мајка им во француската престолнина, каде што Селин ги привршува подготовките за претстојните настапи.

Нелсон и Еди се родени на Флорида на 23 октомври 2010 година, откако Селин и нејзиниот покоен сопруг Рене Анжелил поминале низ шест постапки на вонтелесно оплодување и еден спонтан абортус.

Нивните имиња имаат посебно значење. Еди го добил името по продуцентот Еди Марне, кој имал важна улога на почетокот на кариерата на Селин, додека Нелсон го добил името по Нелсон Мандела.

Близнаците се најмладите од тројцата синови на Селин и Рене. Нивниот постар брат Рене-Шарл има 25 години и се занимава со музика, исто како и неговите родители. Нелсон и Еди имале само пет години кога нивниот татко почина од рак на грлото во 2016 година.

Години подоцна, Нелсон и Еди морале да научат како да ѝ помагаат на својата мајка. Откако на Селин во 2022 година ѝ бил дијагностициран синдром на вкочанета личност, тинејџерите вежбале со неа и нејзиниот физиотерапевт за да знаат што да прават доколку дојде до здравствени проблеми.

Пејачката претходно објасни дека во нивниот дом има копчиња за итни случаи и дека нејзините синови знаат како безбедно да ја свртат на страна. Таа истакнала дека било важно тие да ја разберат нејзината состојба бидејќи се доволно возрасни за да сфатат дека понекогаш ќе ѝ биде потребна нивната помош.

Нејзините синови станаa непроценлива поддршка во годините во кои нејзината здравствена состојба ја принуди да се повлече од сцената. Селин повеќепати нагласи дека мајчинството отсекогаш ѝ било поважно од кариерата, истакнувајќи дека себеси пред сè се гледа како мајка, а потоа како пејачка, и дека тоа е нејзината најголема животна награда.

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Селин и нејзините синови сега престојуваат во Париз од сосема поинаква причина. Светската ѕвезда се подготвува за враќање на сцената со серија концерти во салата Paris La Défense Arena, откако, според наводите, големата побарувачка довела до додавање нови термини.

Нејзиниот впечатлив настап на церемонијата на отворањето на Олимписките игри во Париз во 2024 година покажа дека нејзиниот глас и понатаму ја има истата сила и емоција. Претстојната концертна резиденција, сепак, ќе претставува поголем физички предизвик бидејќи ќе изведува цели концерти во повеќе последователни термини.

За да ја врати силата и издржливоста, Селин, наводно, трипати неделно прави 90-минутни пилатес тренинзи, а двапати неделно посетува часови по балет.

Најавувајќи го своето враќање, пејачката изјавила дека се чувствува подготвена, силна и возбудена, иако признала дека е сосема разбирливо што е малку нервозна поради повторното излегување на сцената.

Со Нелсон и Еди покрај себе, Селин Дион се подготвува повторно да се сретне со своите обожаватели и да започне едно од најзначајните поглавја во својата исклучителна кариера.

Foto: printscreen/instagram/ Céline Dion NL/cdipnl