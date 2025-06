Бјанка Ценсори, сопругата на Канје Вест, ги покри голите гради со бомбони

Бјанка Ценсори беше фотографирана во уште една интригантна облека – бикини кое изгледа како да е направено од оние ѓердани од бонбони.

Бјанка Ценсори, сопругата на Канје Вест, никогаш не се откажува од својот неконвенционален моден стил и ризичните избори на облека и обувки. Таа, а и музичарот и претприемач кој видел и подобри денови, секогаш дотуркуваат до високи позиции, барем во колумните за шоубизнисот и ексклузивите на папараците.

Овој викенд, фотографите имаа многу работа со двојката – тие се шетаа низ Њујорк, пазаруваа во продавницата „Алаја“, а подоцна вечераа. За активностите во саботата, австралиската дизајнерка и модел избра црна проѕирна маица со долги ракави и ролка, мали шорцеви и сандали со потпетица со ремен што допираше под колената. Како и секогаш, Канје беше целосна спротивност во црна јакна, црни панталони и црни чевли, а сето тоа го надополни со очила за сонце.

За време на прошетката, застанаа во еден трговски центар, а за вечера, Бјанка го соблече црниот топ и облече јакна/кошула со ревер украсена со црни пердуви. Не ја закопча, туку, како и обично, ги покажа градите.

