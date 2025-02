„Бибер забега како Бритни“: Новото видео од Џастин повторно мета на бројни критики од јавноста (видео)

Музичката ѕвезда Џастин Бибер ги загрижи неговите фанови. Пејачот на Инстаграм објави видео од авионот, не носи кошула, држи ќеса со чипс и носи зимска капа. Во кадар е и неговиот пријател кој пуши цигара.

„Летам високо, одам високо како да сум тој лик“, рапува Бибер во новото видео.

Изгледот на Бибер ги загрижи фановите. „Мислам дека стана како Бритни“, „Тој се дрогира“, „Дали е тој новата Бритни Спирс?“, „Човеку, отрезни се“, „Ова дефинитивно не требаше да се објави јавно“, „Ако си вистински фан на Џастин, тогаш знаеш дека нешто не е во ред со него. Му треба помош“, се дел од коментарите под видеото.

Ова видео доаѓа неколку дена откако портпаролот на Бибер негираше дека пејачот користи дрога. Тој за ТМЗ изјави дека тврдењата се „апсолутно невистинити“ и дека пејачот всушност бил „во еден од најдобрите периоди од неговиот живот“.

Според портпаролот, фокусот на Бибер е на неговиот шестмесечен син Џек Блуз, но и на работата на нова музика и проекти. Минатата година беше предизвик за пејачот – тој стави крај на некои блиски пријателства и деловни врски кои повеќе не му одговараа. Но, со почетокот на новата година, тој одлучи да стави приоритет на бракот, татковството и правењето музика.

Поради сето ова, гласините за неговото физичко и психичко здравје дополнително го исцрпуваат. Неговиот портпарол нагласи дека овие текстови се „исцрпувачки и жалосни“ и ја одразуваат потребата на медиумите да овековечат „негативни, сензационалистички и штетни наративи, и покрај очигледната вистина.

[LATEST NEWS] Attendees at Hailey Bieber’s rhode pop-up say that Justin Bieber attended his wife’s event under the influence of ‘substances’ because of his strange behavior. pic.twitter.com/0MdS1jfYD7

— Hailey Bieber Daily (@HBieberDaily) February 20, 2025