Аца Лукас се врати во Белград – Неколку дена по инцидентот, фолк пејот се појави во јавноста за прв пат

Аца Лукас доживеа непријатно изненадување на аеродромот во Гетеборг во сабота, на 28 март, кога беше запрен од граничната полиција и подложен на темелна проверка на патниците, пред да му биде забранет влез во земјата, што неговиот менаџер, Саша Мирковиќ, го опиша како наместено.

Сега, неколку дена по инцидентот, фолк пејачот го направи својот прв јавен настап, пристигнувајќи на снимањето на емисијата „Hype Star“. Тој помина покрај новинарите додека разговараше по телефон, оставајќи ги медиумите без можност да дадат какви било изјави.

Сопственикот на Xajp, Саша Мирковиќ, исто така, коментираше за оваа информација на својот Инстаграм профил.

„Виновен сум што не им забранив на бендот и на Аца Лукас да одат во Шведска. Им верував на моите соработници од Холандија дека сè е во ред со работните дозволи. Подоцна слушнав дека Раста излегол во Копенхаген (Данска) и отишол во Шведска со автомобил, па затоа не му биле проверени документите. Лукас отпатувал во Гетеборг со членовите на бендот бидејќи не се сомневавме во соработниците. Ова е класична поставеност, но правните тимови ќе се справат со ова.“

Foto: printscreen/instgaram/aleksandar_vuksanovic_official