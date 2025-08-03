Антониа Гиговска има „Специјалиста“ за жежок летен завршеток

Инспирирана од љубовните приказни на своите фанови кои неодамна преку Инстаграм ги побара низ виртуелен разговор, Антониа Гиговска го има новиот летен сингл насловен „Специјалиста“.

Обично кога е лето и време за одмори, на нашата музичка сцена поретко се објавуваат нови песни и спотови, но секогаш има исклучоци…

Таков пример е кој друг, ако не највредната пејачка – младата музичка ѕвезда Антониа Гиговска.

Таа и ова лето не ја остави својата публика без нова песна, напротив, во екот на летото таа објави уште еден музички проект на кој ќе подзавидат нејзините колеги од естрадата.

Имено, на социјалните мрежи и скоро сите музички платформи, Гиговска ја објави најновата песна со наслов “Специјалиста”.

Тимот веќе добро познат – Лазар Цветкоски, Магдалена Ена Цветкоска задолжени за музиката, додека режисер на видеоспотот и овојпат е незаменливиот Даниел Јовески.

– “Специјалиста” е песна која што дојде многу случајно, и требаше да биде женска песна, и да пееме за тоа како можеме ние жените да бидеме сами и да ни е убаво и да уживаме без машка половина, и да правиме буквално сè што сакаме, меѓутоа го сменивме концептот во последен момент и дојдовме до тотално нова тема, “Специјалиста” за кршење срца. За да не бидеме лоши и да се фалиме дека и ние жените кршиме срца, решивме да кажеме дека сепак мажите кршат срца (тоа и се очекува) – открива Антониа и додава:

– Прашањето на Лазе беше „Дали можеш да се носиш со титулата Срцекршачка и дали можеш да се соживееш и да ја пееш и пренесеш емоцијата?“ – Реков да, затоа што сум скршила срце можеби неколку пати во животот сакала или не сакала” – признава популарната пејачка.

Снимањето на еден ваков музички проект знае да биде исклучително напорен, всушност тоа го открива и токму Антониа…

– “Можеби е најтежок проект за мене до сега, од причина што се беше набрзина, многу статисти, нова коса и плетенки кои се правеа 9 часа, многу непредвидливи работи на сет (2 пати ни заврна дожд и не можевме да снимаме), кореографија… и слично. Верувам дека после сè ова ќе резултира со успех. Горда сум што успеав да се најдам во тие две работи – пеење, играње – и мислам дека конечно го пробив ледот за истото – истакна Антониа.

Инаку оваа е песна која исто така ќе се најде на новиот албум „Жена“ за кој ќе се прави мега промоција по излегувањето на сите песни.

Уживајте сега во “Специјалиста”…

фото:You tube printscreen