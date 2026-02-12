Анастасија и Немања Гудељ соочени пред голем предизвик

Анастасија и Немања Гудељ наскоро ќе се најдат пред нова пресвртница во нивните животи, а неизвесноста расте од ден на ден.

Животот донесе нов предизвик за семејството Гудељ, во форма на преселба, а причината зошто Анастасија и Немања ги пакуваат куферите е фудбалот.

По години поминати во сончевата Севиља, каде што го започнаа својот заеднички живот и изградија мирна семејна оаза, популарниот пар наскоро би можел да започне сосема нова фаза.

Фудбалската кариера на Немања Гудеља повторно го диктира темпото на семејниот живот. Договорот со српскиот репрезентативец и капитен на Севиља истекува на крајот од тековната сезона, а како што објавија шпанските и домашните спортски медиуми, продолжувањето на соработката со андалузискиот клуб речиси сигурно нема да следи.

Во овој контекст, преселбата на Анастасија и Немања Гудеље повеќе не е само претпоставка, туку најреална опција.

Како што пишуваат „Моцарт спорт“ и „Спортске нет“, Црвена звезда би можела да се обиде да доведе искусен дефанзивен играч од средниот ред во летниот преоден рок. Немања Гудељ, чиј договор со Севиља истекува, веќе има право да преговара со заинтересирани клубови, а црвено-белите од стадионот „Рајко Митиќ“ сакаат да ја искористат можноста и да доведат големо име во српскиот фудбал.

Иако интересот на Звезда е присутен со години, реални услови за трансфер дури сега се создадоа. Поранешниот двократен освојувач на Лигата на Европа, сегашниот капитен на Севиља и еден од најискусните српски фудбалери, сигурно внимателно ќе го разгледа следниот чекор во својата кариера.

Од оваа одлука зависи и преселбата на Анастасија и Немања Гудељ, која, во случај на договор, би водела кон Белград, што несомнено би ја направило Цеца најсреќна.

Интересно е што Немања Гудељ, иако го носи дресот на српската репрезентација повеќе од една деценија и има 74 настапи за националниот тим, никогаш не играл во домашното првенство. Својата фудбалска кариера ја започнал во Холандија, каде што играл и неговиот татко Небојша Гудељ, поранешен играч на Партизан. Немања порасна во Бреда, а потоа ги носеше дресовите на АЗ Алкмар и Ајакс, пред да ја продолжи кариерата во Кина, потоа Португалија и на крајот Шпанија.

За потсетување, Анастасија и Немања Гудељ неодамна купија луксузна вила во Севиља вредна неколку милиони евра, која, без оглед на евентуален трансфер, ќе остане нивно засолниште и место каде што со задоволство ќе се вратат. Сепак, доколку трансферот се реализира, преселбата на Анастасија и Немања Гудељ би значела почеток на ново секојдневие во Белград.

фото:Instagram printscreen/raznatovicanastasija