Ана Стојанова по еротската видеофантазија за сите сетила, покажа и нешто поконкретно: Фитнес инструкторката има „арматура“ на едно мошне возбудливо место!

Македонска фитнес инструкторка и мотиватор за здрав живот Ана Стојанова неодамна ја возбуди јавноста, особено онаа машката откако го прикажа сиот свој телесен раскош во еротско-уметничката видео и фотосесија на уметничкиот фотограф Антонио Станков.

Уметничко еротско совршенство како дел од проектот и фотокнигата Thirty Days/One Stuido, кој неодамна беше промовиран во „потесниот круг“ на „избраните“ пријатели, соработници, клиенти ли, што и да се, на фотоуметникот.

Ана како дел од оваа „еротска фантазија“ со ваквата провокативна уметност во разголувањето покрај уметничкиот впечаток, несомнено предизвика уште нешто: Со „очи ширум отворени“ долго да ја гледате нејзината неподнослива леснотија на заведувањето!

Парче уметност или тврда еротика…? Сеедно, возбудата е загарантирана, зашто со секоја нова фото поза инструкторката ги дразни сите сетила!

View this post on Instagram A post shared by ANA STOJANOVA (@annstojanova)

Но, приказната за еротскиот набој и возбудата во позирањето на фитнес инструкторката тука не застанува. Сет од уште неколку фото пози во малку поинаков, но ништо помалку провокативен аутфит открија нешто што само поедини среќници кои имале можност да се соочат со нејзината „топлес“ или „пиштол гола“ телесна структура, досега го знаеле.

Ана Стојанова по еротската видеофантазија за сите сетила, покажа и нешто поконкретно. Дека фитнес инструкторката има „арматура“ на едно мошне возбудливо место!

Имено, (с)облечена во провиден комбинезон од црна тантела и црни чевли со високи потпетици, бујната велешанка уште еднаш го споделила сиот свој телесен раскош, со една мала разлика. Набрекнатите брадавици, како крупни зрна лешници на големите силиконски гради на инструкторката, само што не ја пробиле плетката… на комбинезонот!

И веројатно тоа би се случило да не е она што ги држи на свое место… Двата „монтирани“ пирса на фитнес сексапилната фитнес инструкторка имаат повеќенаменска улога: Ем како кочници за да не ја пробијат тантелата набрекнатите брадавици, ем изгледаат модерно и естетски, ем се „брцнати“ на мошне возбудливо место.

Дали има и трет пирс нешто подолу, на јавноста засега не и е познато. Единствено е евидентно, дека нема на пупачето!

Фото и видео: Инстаграм/annstojanova