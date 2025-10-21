Ана Севиќ го прослави роденденот – Поранешниот беше поканет на забавата, но под овој услов

Пејачката и водителка Ана Севиќ вчера го прослави својот 40-ти роденден работејќи на снимањето на „Ѕвездите на Гранд“, а како што вели, нема желби бидејќи ги исполнила сите.

Ана, која е многу блиска со својот поранешен сопруг Дарко Лазиќ и неговата сопруга Катарина, се појави во студиото на Гранд во Кошутњак во елегантен краток фустан, расположена и подготвена за работа, а роденденот го прослави откако заврши со работата во друштво на своите најблиски.

– Се чувствувам прекрасно! Ги обожавам моите родендени, иако секогаш сум како „Добро, нема врска“. Убаво е. Ќе бидат моите најмили и најблиски луѓе, луѓе кои стоеле покрај мене во овие 40 јубилејни години и кои биле дел од моето патување и се навистина драги на моето срце – изјави Ана за Блиц и додаде:

– Немам никакви неостварени желби. Имам некои на глобално ниво кои не зависат од мене, туку лични, не. Нека биде сè како што е, нема ништо што би сакала да го имам. Сосема сум задоволна од она што го имам и сигурна сум дека ќе се случат поубави работи во мојот живот. Не сакам ништо затоа што имам сè што ми треба. Имам здраво, среќно семејство, сопруг што го сакам и кој ми е најголема поддршка, моите деца… Не ми треба ништо друго.

На прашањето дали Дарко Лазиќ, кој веќе ѝ честитал на Инстаграм, ќе дојде на нејзиниот роденден и дали ќе има возач, бидејќи неодамна ја доживеа својата четврта сообраќајна несреќа, Ана низ смеа рече:

– Дарко ќе дојде на прославата, но јавно кажувам дека Каќа мора да вози. Но, нема, претпоставувам дека завршивме со тоа. Нема да го кажам тоа двапати – рече Ана, која неодамна се потсети на тешката сообраќајна несреќа во која беше повреден Дарко Лазиќ во 2018 година.

Foto: Printscreen/Instagram/anasevicofficial