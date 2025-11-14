Радио Милева впечатливо издание

Александра Пријовиќ позираше со Брена и Боба – Пејачката блесна на модната ревија

Фолк ѕвездата Александра Пријовиќ дојде на ревијата за да го поддржи семејниот бренд на Лепа Брена и Боба Живојиновиќ.

Александра вечерва се појави на настанот во главниот град во едноставно, а ефективно издание.

Пејачката беше придружувана од целото семејство, а нејзиниот стајлинг не остана незабележан.

Александра носеше сиви панталони, сако, ролка и високи потпетици, како и скапа чанта.

Со неа беше нејзиниот сопруг Филип Живојиновиќ, во беж кошула и црни широки панталони, Боба и Лепа Брена, кои блескаа во син костум.

Особено беше впечатливо кога Александра и Лепа Брена позираа заедно.

За потсетување, Александра Пријовиќ неодамна се породи, а таа и Филип добија ќерка, која ја крстија Арија.

Foto: printscreen/instagram/aleksandrapriijovic

