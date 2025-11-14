Александра Пријовиќ позираше со Брена и Боба – Пејачката блесна на модната ревија

Фолк ѕвездата Александра Пријовиќ дојде на ревијата за да го поддржи семејниот бренд на Лепа Брена и Боба Живојиновиќ.
Александра вечерва се појави на настанот во главниот град во едноставно, а ефективно издание.
Пејачката беше придружувана од целото семејство, а нејзиниот стајлинг не остана незабележан.
Александра носеше сиви панталони, сако, ролка и високи потпетици, како и скапа чанта.
Со неа беше нејзиниот сопруг Филип Живојиновиќ, во беж кошула и црни широки панталони, Боба и Лепа Брена, кои блескаа во син костум.
Особено беше впечатливо кога Александра и Лепа Брена позираа заедно.
За потсетување, Александра Пријовиќ неодамна се породи, а таа и Филип добија ќерка, која ја крстија Арија.
Foto: printscreen/instagram/aleksandrapriijovic