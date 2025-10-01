Александра Младеновиќ заврши на терапија поради интимна врска

Пејачката Александра Младеновиќ еднаш отворено проговори за најголемата траума во нејзиниот живот, а тоа беше губењето на невиноста.

Како што самата рекла, долго време се чувствувала лошо по првата интимна врска, па побарала стручна помош и започнала со психотерапија.

Александра Младеновиќ признала дека нејзините чувства на вина и срам биле предизвикани од нејзината баба, која во тој момент строго ја осудила за интимниот чин и ѝ рекла дека никој нема да се ожени со неа ако се открие дека не е девица.

– Мојата прва љубов и мојата прва невиност, да бидам искрена, тоа беше трауматично за мене. Баба ми ми рече дека никој нема да ме сака откако ја изгубив невиноста. И поверував на зборовите. После тоа, морав да побарам стручна помош. Имав напади на анксиозност и страв дека е токму како што вели таа. Бев многу млада, па дури и не знаев како да размислувам за себе. Тоа ме погоди силно тогаш. Беше добро за мене да разговарам со професионалец. Подобро е отколку да разговарам со пријател. Кога некој се чувствува лошо, најдобро е да разговара со некој што е професионалец за да помогне. Пријателите можат да дадат добронамерен совет или да кажат дека тоа не е важно – рече Младеновиќ во емисијата на Славица Ѓукиќ Дејановиќ.

Foto: printscreen/instgaram/aleksandra_mladenovic