Александра Бурсаќ мака мачи во бременоста: „Не спијам од болки“

Пејачката Александра Бурсаќ го очекува своето прво дете со својот колега Стеван Секулиќ, кој е 10 години помлад.

Неодамна се дозна дека е бремена, бидејќи вешто го криеше тоа долго време. Сепак, сега често споделува мислења и бара совети на социјалните мрежи од своите следбеници.

Сега се пожали на она што го доживеала за време на бременоста и праша како да го реши проблемот.

– Дали има бремени жени кои си потекуваат вака? Не ги спијам луѓето поради болки во стапалата и листовите. Маката се врати, како во некој паралелен свет сум. Дали некој има некаков совет, решение – напиша пејачката.

Двојката неодамна откри дека очекуваат девојче и планираат да ја крстат Касија.

Александра откри дека овие денови има посебни желби кога станува збор за храна, па се пофали дека покрај сопругот, свекорот и свекрвата ѝ исполнуваат секоја желба.

фото:instagram printscreen/ bursacaleksandra_official