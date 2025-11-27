Александра Бурсаќ брои ситно до породување: Пејачката не ја трга насмевката од лицето иако си има маки

Пејачката Александра Бурсаќ го очекува своето прво дете со својот десет години помлад колега Стеван Секулиќ, со кого се омажи минатата година.

Сега таа покажа како изгледа непосредно пред породувањето, воодушевувајќи ги следбениците на социјалните мрежи.

Александра ужива во деновите од бременоста, па дури и во блажена состојба не ја занемари музиката. Сега се појави во клип на Инстаграм, заедно со Стеван и нивниот колега, додека изведуваа песна.

Во видеото јасно се гледа дека пејачката сјае и не ја трга насмевката од лицето.

Да потсетиме, двојката откри дека очекува девојче, а го открија и името на бебето – Касија. Александра често ги прашува своите следбеници за совет во врска со бременоста и мајчинството:

– Мојата Касија не мирува. Обожавам да разговарам со вас бидејќи многу ми помогнавте со изборот на бебе. Ме интересираат вашите искуства, царски рез или природно со епидурална секако? – напиша пејачката.

Инаку, Александра неодамна се пожали дека има болки и побара совет на Инстаграм. Објави фотографија од отечените стапала и листови.

– Дали има бремени жени кои потекувале вака? Луѓе, поради болки во стапалата и листовите, не спијам. Маката се врати, како во некој паралелен свет сум. Дали некој има некаков совет, решение? – напиша пејачката.

фото:Instagram printscreen/bursacaleksandra_official