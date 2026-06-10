Актерката Јелисавета Орашанин си ја оствари долгогодишната желба: Во предницата вгради 300 кубика силиконски импланти

На крајот од 2021 година, српската актерка Јелисавета Орашанин одлучи да направи промена за која долго размислуваше и да се подложи на естетска операција на градите.

Потоа актерката постави силиконски импланти од 300 кубника, а според извор близок до неа, со години го чекала вистинскиот момент за тој чекор.

Како што беше објаснето тогаш, желбата за корекција постоела и порано, но таа не сакала да се одлучи за интервенција пред да основа семејство и да се реализира како мајка.



– Јелисавета отсекогаш сакала да има малку поголеми гради, не била задоволна што нејзините гради се мали. Сакала да ги коригира, но не пред да стане мајка. Бидејќи имала две деца, а поминало доволно време од второто раѓање, таа се оперирала – објаснил извор близок до актерката за „Blic.rs“ во тоа време, додавајќи дека нетрпеливо чекала да ја покаже промената.

Јелисавета претходно изјавила дека нема ништо против естетските процедури, но дека верува дека најважно е да се задржи мерката.

– Немам ништо против тоа, но не треба да претерувате – истакна таа.

Покрај тоа, актерката еднаш на Инстаграм проговори за навиките што ги практикува со години кога станува збор за нега. Потоа детално опиша како изгледа нејзината дневна рутина и колку време посветува на одржување на кожата на лицето и телото.

– Се шминкам претежно за ноќни излегувања и тоа трае околу десет минути. Се грижам да изгледам добро. Отсекогаш сум придавала големо значење на негата. Отсекогаш сакав да купувам миризливи креми, купки, лосиони за тело. Секој ден, по пет минути наутро и навечер, ја отстранувам шминката со пена за чистење или влажен сунѓер и вазелин. Следниот чекор во негата е тоник за чистење и освежување на кожата на лицето, проследен со третман со термална вода. Конечно, во зависност од времето од денот, нанесувам крем за лице – рече Јелисавета.

Во таа прилика, таа откри и дека оди на козметичар еднаш на секои три месеци и дека нема навика да користи маски за лице. но, најважно од се’ и е физичката активност и посетата на теретана.

фото:printscreen/Instagram/jagodenamagli