Аделина Тахири и помалата сестра рака за рака во чекор како две газели на чија убавина нема рамнодушни

Со секое свое појавување, албанската пејачка со скопска адреса, Аделина Тахири, изгледа како од престижен моден магазин, ама овој пат Аделина има засилување и тоа не било какво , туку сестринско.

Аделина и нејзината помала сестра Диана, се буквално како од модна писта на ревија од ангелите на „Викторија сикрет“.

Тие бликаат од женственост, сексапил и раскош во екстравагантни црвени фустани кои формираат силуета од совршениот физикус, истакнувајќи го секој дел од извајаните тела.

Провокативни и свои, секоја на посебен начин. Аделина едноставно е совршен модел кој перфектно умее да износи што и да облече, а ништо покуса не е ниту сестрата – во случајов и двете го одземаат здивот – жени оган!

Чекор страст, самоувереност, бестрашност, жив оган и тоа на квадрат, спакувано во специјална празнична божиќна фотосесија и едиторијал каде сестрите се дадоа на ниво на задачата.

Рамнодушни на ваквата женска убавина веруваме дека нема, Аделина и Диана двете неодоливо предизвикувачки, особено за посилниот пол.

Со ваква жешка претпразнична увертира, доаѓа до хипиноза и мешаница во глава од која ти доаѓа да кажеш – епа Среќна Нова!

фото: Инстаграм принтсцреен/diana.tairi and adelina_tahiri1