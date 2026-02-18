Ѕвездениот сјај не ја заслепил: Ријана во супермаркет бира компири (ВИДЕО)

Иако Ријана се поврзува со слава, богатство и милијарди, поради што може да си дозволи речиси сè што сака, се чини дека познатата пејачка понекогаш ѝ недостига стариот живот и едноставноста.

Судејќи според фотографиите што го преплавија интернетот, Ријана сè уште редовно оди во продавница за храна, исто како и сите нас.

Пејачката беше фатена како купува зеленчук во супермаркет во Лос Анџелес.

Славната мама беше облечена во црно од глава до петици, но беше невозможно да не биде забележана.

Rijana koja prebira krtolu, sve sto sam trebao da vidim veceras pic.twitter.com/sk0nRvD6hi — 𝗠𝗶𝗹𝗼𝘀 (@muskarac_koji) February 11, 2026

Минувачите што се нашле тука беа толку воодушевени од пејачката што некои погрешно ја зедоа нејзината количка, како постара дама која се засрами кога сфати дека ја зела количката од пејачката.

Нејзин приоритет во тоа време беше купување компири.

Сепак, ова не беше баш самостојно „патување“ до продавницата. Ријана беше придружувана од нејзиниот телохранител, па дури и го имаше својот личен готвач – веројатно подготвена за инспирација за вечера, бидејќи нарача и млад кромид, грозје, банани и друго.

Значи, таа е таму како секоја зафатена мајка, само со обезбедување, личен готвач и некој друг што ги носи намирниците додека таа лежерно разгледува и го избира најдоброто за своето семејство.

фото:printscreen/ X