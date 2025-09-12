„Ѕвездата на Гранд“ отворено за Брена и Саша Поповиќ: „Тогаш го покажаа вистинското лице, не ме сакаа“

Милена Ќераниќ ја започна својата кариера на музичкото натпреварување „Ѕвезде Гранда“ во 2008 година.

Ќераниќ неодамна зборуваше за своите почетоци, а како што истакна тогаш, Лепа Брена и Саша Поповиќ беа одговорни за фактот дека нејзината кариера тргна надолу некое време со своите коментари.

– Не би сакала сега да покажувам со прст кон никого, бидејќи помина многу време, но би сакала само да кажам дека Лепа Брена и Саша Поповиќ ги направија најголемите грешки во врска со мене. Не е важно сега, ниту е важно што се случило на средина, туку е важно што тие го покажаа своето вистинско лице тогаш.

– Не ме сакаа, имаше секакви работи околу моите настапи, кој ми резервираше тезги, кој не. Благодарение на што работам или не, но сето тоа сега е зад нас. Не ме интересира никому да се извинувам – рече Милена, а потоа додаде:

– Не сум јас, не знам колку ѕвезди, има многу поголеми од мене. Можеби да бев на растојание од некои, веројатно ќе се снајдев подобро. Едно е, а тоа е дека луѓето не сакаат кога премногу си искрен. Секогаш бев таква, не дозволував никој да ме плука, па затоа секогаш ми беше трн во око. Не можам да кажам дека жалам, напротив. Се однесуваа како две зла кон мене, немам друго објаснување, но го кажувам повторно. Постапките на секој од нас зборуваат за нас самите – изјави таа за Република.рс

