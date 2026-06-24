Зошто туристите носат кеса на море? Трикот од плажа стана вирален

Кога на плажа ќе дојде време кога сите сакаат да влезат во морето истовремено, дали некогаш сте имале позната дилема?

Кој ќе остане на пешкирот и ќе ги чува телефонот, парите, клучевите од колата и документите? Токму поради овој проблем, едно видео стана вирално, бидејќи еден млад човек смисли решение кое многумина ги насмеа, но многумина признаа дека целосно го разбрале.

Според „The Sun“, една девојка објави видео на TikTok на кое покажува што направило нејзиното момче за да може безгрижно да плива без да остава вредни предмети без надзор. Наместо да ги замоли странците на плажа да „внимаваат“ на нивните работи, тој ги ставил во пластична кеса и ги однел со себе во морето.

Торбата пловеше покрај нив, закачена на мал душек за вода, додека тие пливаа. Видеото собра повеќе од милион лајкови и предизвика лавина од коментари. Девојката напиша покрај видеото дека нејзиното момче премногу размислува, па затоа морало да ги стави сите свои работи во торба и да ги земе со себе додека плива.

На многумина сцената им беше смешна, но голем број луѓе признаа дека проблемот воопшто не е наивен. Секој што некогаш отишол на плажа сам или со група луѓе кои сите сакаат да влезат во вода, знае колку е непријатно да го оставите телефонот и паричникот на пешкирот.

фото: frepik

izvor: Kurir