Зошто некои луѓе не можат да се сетат што сонувале? Што би можело да стои зад овој феномен?

Честопати се занимаваме со тоа што значат одредени симболи во соништата. Но, што значи ако едноставно не се сеќаваме на сонот?

Науката сè уште не успеала да состави која е целта на соништата. Некои тврдат дека тоа е начин да ни помогне да ги процесираме нашите емоции и да го разбереме светот. Мозокот ги гради нашите соништа од спомени, но и од трауми и чувства кои се закотвени длабоко во нашата потсвест. Свеста не носи на одредени места или ни покажува одредени спомени, бои, звуци, глетки, луѓе и симболи. Соништата понекогаш можат да бидат сосема нормални, а во други моменти можат да бидат целосно апсурдни. Понекогаш тие се многу интензивни, понекогаш дури и страшни.

Можеби се сеќавате на соништата до сложени детали. Или може да се разбудите со слаба навестување на сон што згаснува пред да можете целосно да го сфатите. Но, можеби нема да можете да се сетите ниту на најмалиот дел од сонот. Но, тешко дека никогаш не сонуваш. Поверојатно е дека едноставно не можете да се сетите на сонот.

Значи, што значи ако едноставно не можеме да се сетиме на сон?

Сте доживеале траума

Нерешената траума предизвикува несоница, што го отежнува спиењето и запомнувањето на соништата. Може да се случи и да оживеете сеќавања на трауматски настани во вашите соништа, но вашиот ум да ги потиснува како одбрана, бидејќи не сака да се сеќавате на болката.

Имате несоодветен начин на живот

Нездрава исхрана, недостаток на вежбање, прекумерно консумирање кофеин, никотин или алкохол, нуспојави од одредени лекови… Сето ова може да ви го наруши сонот, па да го отежне запомнувањето на соништата.

Под стрес сте

Истражувањата покажаа дека стресот го нарушува и го скратува РЕМ спиењето, а истовремено ја зголемува фреквенцијата на будења во текот на ноќта. И двете може да ви го отежнат сеќавањето на вашите соништа.

Разни психички проблеми

Одредени ментални болести и проблеми исто така може да предизвикаат да не се сеќавате на вашите соништа. Депресија, биполарно растројство, анксиозно растројство, ПТСН, опсесивно-компулсивно растројство, фобии, напади на паника, исцрпеност… Сето тоа може да доведе до проблеми со спиењето и соништата, пишуваат на healthline.com.

За да ги запомните вашите соништа што е можно подобро, можете да поставите тетратка и пенкало до вашиот кревет. Секогаш кога ќе се разбудите, запишете што се сеќавате од сонот.

Во исто време, важно е да се обезбеди квалитетен сон. Одржувајте здрав начин на живот, избегнувајте користење електронски уреди пред спиење и одвојте неколку минути за да се опуштите. Така полесно и мирно ќе заспиете, па има поголеми шанси да ги запомните вашите соништа.

Извор: Kurir

Foto: FreePik