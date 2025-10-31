Зорица Брунцлик ја откри горката вистина: „Бившиот сопруг не знае како му изгледаат внуците“

Пред да се омажи за Мирољуб Аранѓеловиќ Кемиш во 1985 година, со кого има еден од најдолгите и најхармоничните бракови на јавната сцена, Зорица Брунцлик роди три деца од три врски.

– Не мислам дека некогаш сум живеела лажен живот. Едноставно, додека сакав, се борев до крај. Ако сфатев дека „ги крадам Божјите денови“ со некого, отворено ќе кажев: „Не те сакам повеќе, готово е“ – рече пејачката во емисијата „Ако зборувам“ на телевизијата К1 и објасни дека во младоста работела многу, па практично немала време да се забавува.

– По правило, моите партнери беа музичари. Одевме заедно на турнеи, патувавме и на тој начин се запознававме.

Своето прво дете, ќерката Марија, го роди на 18 години, вонбрачно, со маж чиј идентитет никогаш не го откри.

Таа официјално беше мажена три пати, а интересно е што сите нејзини избраници се хармоникаши. Првиот сопруг на Зорица Брунцлик беше Зоран Тутиќ, раководител на оркестарот со кој таа настапуваше во тоа време. Нивниот брак не траеше долго, но тие имаа син, Ѓорѓе, кој денес има две деца.

Вториот пат таа му рече „да“ на хармоникашот Љуба Кешељ, со кого ја има Милјана.

Својата најмлада ќерка, Злата, ја доби во бракот со Мирољуб Аранѓеловиќ Кемиш.

Во меѓувреме, пристигнаа зетови и снаи, дечковци и девојки на внуци, па на семејниот ручек има најмалку 30 од нив. Затоа Зорица и Кемиш претворија една соба во куќата во пространа сала, за да можат сите да седнат.

– Трите постари деца, штом станаа полнолетни, го зедоа презимето Кемиш. Тоа е доволно – откри Зорица Брунцлик во разговор со Гоца Тржан, на која ѝ призна дека нејзините поранешни сопрузи не се грижеле за своите наследници.

– По разводот, никој жив не прашал за децата. Дури и денес не прашуваат. Па, Милјана има две. Нејзиниот татко не знае како изгледаат неговите внуци. А неодамна го прославивме полнолетството на Милјана Сара – заклучи пејачката, која, како и секогаш, беше отворена и искрена.

фото:Instagram printscreen/ zoricabrunclik_official