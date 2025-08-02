Жика Јакшиќ напишал тестамент, а поради една работа решил да го подели имотот

Жика Јакшиќ наводно решил да напише тестамент за да ги обезбеди двата сина и да биде сигурен дека сè што создал во животот ќе оди во вистинските раце.

Тој моментално успешно се опоравува од мозочен удар, а во текот на кариерата стекнал значителен имот.

По разводот од втората сопруга, водителот живее сам во куќа на Бежанијска Коса, а едно време се објави дека донел одлука наводно да напише тестамент и да го подели имотот подеднакво меѓу своите синови.

– Постариот син на Жика, Андрија, неодамна се оженил, а потоа се преселил во куќата на неговиот татко во Бежанија. Точно е дека Жика му обезбедил стан, но тој има други планови за тој имот. Куќата на Жика е пространа, има доволно место за сите, а тој речиси никогаш не е таму. И полесно му е да биде со своите деца отколку сам, бидејќи нема да се жени – започна изворот.

– Тој исто така реши да напише тестамент, за утре неговите деца, не дај Боже, да не се караат и сè подеднакво подели. Тој е многу емотивен човек, може да плаче без посебна причина, сè го прави тажен. Кога Андрија му кажа дека ќе се пресели кај него, тој плачеше со денови од среќа – заклучи извор близок до Жика Јакшиќ за медиумите во тоа време.

фото:You tube printscreen/nikadnije kasno