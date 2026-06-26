Жешки сцени во темницата: Задникот на Џина ѕирка од нејзиното мини здолниште

Ќерката на Харис Џиновиќ и Мелина Галиќ, Џина Џиновиќ, не престанува да ја изненадува јавноста со жешки објави од својот ноќен живот.

Џина Џиновиќ секојдневно објавува видеа и фотографии од својот живот, а сега покажа како ужива во ноќно излегување со пријатели во Барселона.

Излезе во црна провокативна тоалета со длабоко деколте, додека под неа блесна мини здолниште. Потоа направи фотосесија во автомобилот, а фотографиите од камерата ги сподели со своите следбеници.

Самата наследничка на Мелина се фокусираше на долниот дел од телото, а во преден план беа нејзиниот тенок струк и фустанот што се креваше до задникот. Таа исто така носеше чипка, што ѝ даваше дополнителен допир на сексапил.

Инаку, Џина неодамна предизвика лавина на интернет кога сподели содржина од плажа. Тогаш позираше во црно бикини со масло, а сите беа воодушевени од нејзината фигура, на која напорно работи со години со соодветна исхрана и тренинг.

Foto: printscreen instagram/djinadzinovic