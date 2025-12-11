Жељко Митровиќ ја стави Вики Миљковиќ на чело на „Пинк“, арно ама…

Вечерaвечер (среда), во студиото на Пинк во Шимановци, се снимаше новогодишната програма на телевизија Пинк за весел влез во претстојната 2026 година.

Пејачите се собираат во празничните изданија во богато украсена сала, а голем дел од организацијата на снимањето им припадна на Вики Миљковиќ и нејзиниот сопруг Ташке, на барање на Жељко Митровиќ.

Вики во интервју за медиумите откри дека избегнува да управува со ваков тип настани, но Ташке ѝ го олеснува тоа многу.

– Воопшто не сум по организацијата, вечерва сум во улога на пејачка. Ташке беше задолжен за организацијата од Милица и Жељко. Бев толку зафатена што не можев многу да му помогнам – рече Вики на собраните медиуми. Општо е познато дека Зорица Брунцлик и Вики не се сложуваат добро, а неодамна во емисијата „Пинкови ѕвезди“ имаше уште еден судир меѓу нив.

– Само сакам да ѝ потсетам на Вики, немам ништо против тоа што гласаше „против“, туку сакаше да ни ги извадиш очите кога кандидатот, пред овој, не доби три гласа. Ти благодарам за твоето нефер однесување. Сè што кажа не „пие вода“ – рече Зорица, а Вики додаде дека има право на свое мислење.

фото:Instagram printscreen/viki_miljkovic