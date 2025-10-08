За неа повеќе не постои: Цеца Ражнатовиќ го пречкрта својот соработник затоа што ја избра Александра Пријовиќ

Пејачката Светлана Цеца Ражнатовиќ стави крај на својат долгогодишен шминкер, а причината е нејзината колешка Александра Пријовиќ.

Според добро информиран извор, шминкерот на Цеца, кој ѝ беше верен повеќе од една деценија, во последните години се повеќе ѝ се посветува на Пријовиќ.

– Тој беше еден од најважните членови на тимот на Цеца со години, но неодамна целосно се префрли на Александра. Патуваше со неа на речиси сите нејзини настапи за време на нејзината голема регионална турнеја, а во тој период за Цеца беше недостапен. Ова многу ја вознемируваше бидејќи беше навикната да може да смета на него во секој момент – вели извор за Информер.

Според изворот, Цеца не сакала да трпи нечиј непрофесионализам, па затоа решила да бара нов соработник.

– Цеца и Прија со години се во еден вид тивко соперништво. Цеца ја мачи фактот што Прија за кратко време стана една од најбараните пејачки и што луѓето од забавната индустрија сè повеќе ѝ вртат грб поради нејзината помлада колешка. А оваа ситуација со шминкерот само долеа масло на огнот – вели изворот.

Блиска пријателка на Ражнатовиќ потврдува за Информер дека Цеца била разочарана.

– Таа ми рече: „Немам проблем со тоа што работи со Александар, нека работи со кого сака, но кога ќе ми треба, тој мора да биде тука. Ако нема време за мене, тогаш ќе најдам некој што сака да работи!“ – пријателката на Цеца ја цитира – цитира пријателката на Цеца.

Според последните информации, Ражнатовиќ веќе ангажирала нов шминкер, а како што велат, таа дури и не сака да го спомене името на својот поранешен соработник.

– Го прецрта засекогаш, тој повеќе не постои за неа – заклучил изворот за Информер.

Foto: print Screen/Instagram/lifeofcecaraznatovic/prijovicnews