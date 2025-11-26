За Јована Јеремиќ нема табу: Водителката  ја откри својата интимна страна и зборуваше за чувствителни теми

Јована Јеремиќ нагласува дека за неа нема табу теми, па затоа отворено зборува за својата интимност.

Водителката вели дека никогаш не би водела љубов ако нема емоции, а не крие дека предиграта е најважна за неа. Јована Јеремиќ вели дека жената треба да му биде сè на мажот, за да не сака да си најде љубовница.

– Треба да знаеш кому да дадеш, тоа е мудрост и уметност. На твојот сопруг му се дава во неограничени количини и на различни начини. Проблемот е што партнерите не ги практикуваат овие работи и мислат дека ќе им биде подобро ако најдат швалерка. Тие не разбираат дека уметноста на љубовта е во тоа што секој пат доживуваш нешто различно со истиот партнер – рече Јована и додаде:

– Тоа е најголемото достигнување, еднаш во кујна, втор пат во кревет, трет пат во воздух, четврти на плажа, петти во автомобил. Поентата е да се смислат различни филмови и да не се заборави дека предиграта е најважна. Ако предиграта не е добро развиена и немам емоции, не можам да спијам со маж – заклучи водителката во емисијата „Балканска мотивација“.

Пред неколку години, Јована Јеремиќ отворено сподели интимни детали со јавноста, а нејзиниот одговор ги шокираше сите во студиото.

– Кога ја изгуби невиноста?, ја праша водителот во „Ami G Show“, а потоа студиото беше во шок.

– Ја изгубив невиноста на 23 и пол години. Мора да разберете, никогаш не лажам на телевизија, ја изгубив невиноста, не сакам сега да се срамам како сите други, прашај ме Огњене, постави ми го тоа прашање, немам од што да се срамам, на 23 и пол години, најмногу го сакав тоа момче, голем поздрав до него, беше голем господин, крал, поздрав до него, рече тогаш Јована.

Foto: print screen/Instagram/jeremicjovana