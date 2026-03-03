Вукица Челебиева има – „Златен клуч од срцето“ (ВИДЕО)

Македонската фолк пејачка Вукица Челебиева деновиве ја израдува публиката со својата најнова песна насловена „Златен клуч од срцето“, која ја промовираше заедно со внимателно подготвен видеоспот.

Станува збор за емотивна фолк приказна во која се испреплетуваат љубовта, животното искуство и личните спомени на пејачката. Музиката и текстот ги потпишува Орце Зафировски, додека аранжманот е дело на Љупчо Павловски. Според самата Вукица, песната има посебно место во нејзиното срце, бидејќи инспирацијата произлегува директно од нејзиниот личен живот. Таа открива дека приказната зад стиховите е автобиографска и исполнета со искрени емоции, што ѝ дава уште поголема тежина и искреност на самата композиција.



Видеоспотот е снимен во пријатниот амбиент на Ресторан Шалом, каде што топлата атмосфера совршено се вклопува со романтичната приказна на песната. За визуелната реализација се погрижи режисерот Дејан Георгиев, во соработка со продукцијата Арт Студио продукција и Балкан Мјузик телевизија.

Во видеото, покрај Вукица како главен лик, се појавува и нејзината ќерка, членовите на нејзиниот „Екстра бенд“, девојки од играорна група од Струмица, како и трубачи и статисти, кои му даваат дополнителна живост и топлина на целиот проект. Пејачката не го крие задоволството од соработката со целиот тим, истакнувајќи дека конечниот резултат е токму онаков каков што го замислувала – искрен, топол и близок до публиката.



Очекувањата на Вукица се песната и видеото најнапред да допрат до слушателите, а потоа да продолжат да живеат и на фестивалските сцени. Таа верува дека ваквите проекти носат нова мотивација и инспирација за идни музички приказни. Инаку, Вукица Челебиева и понатаму активно настапува со својот „Екстра бенд“, како низ Македонија, така и надвор од нејзините граници, испраќајќи јасна порака дека планови секогаш има – особено кога музиката доаѓа директно од срцето.