Водителот проговори за односот со пејачката Славица Ќуктераш: „Случнав дека имала психички проблеми“

Водителот Милан Милошевиќ зборуваше за неговата моментална врска со пејачката Славица Ќуктераш, со која претходно имаше жестока расправија пред камерите.

Како што откри, по тоа недоразбирање, тие разговарале и ги смирувале своите односи, а сега, како што вели, функционираат на коректен начин.

Милан истакна дека му е жал што, според информациите што ги слушнал, Славица поминува низ психолошки тежок период и изрази искрена поддршка во овој поглед.

– Па каков сум јас?! Не знам, ништо не сум конкретно. Разговаравме после тоа, таа имаше корона нон-стоп, ѝ пишав: „Што е ова, како да си потпишала договор“. Ми беше жал, но подоцна се покајав за таа кавга, се засрамив, слушнав дека имала психички проблеми. Ја сакам Славица и сите три нејзини песни – рече водителот на емисијата „Интимни прашања“.

фото: Instagram printscreen/cukterasslavica and trajkovicmiodrag/ You tube/ Pink