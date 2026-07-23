Водителот на ТВ Пинк помисалувал да се самоубие: „Сакав да се отрујам, да испијам таблети и само да заспијам…“

Познатиот водител Милан Милошевиќ, човек кој ја навикнал јавноста на остар јазик и остри коментари, во емисијата „Деманти“ на YouTube каналот „Информер портал“ ја отвори душата и за прв пат јавно проговори за најтемниот период од својот живот, кога се борел со самоубиствени мисли.

Милошевиќ, кој на јавноста ѝ е познат како некој што цврсто стои на земја, откри дека зад неговиот успех стоела долгогодишна тешка борба, сиромаштија и огромна одговорност кон семејството, што во еден момент го довело до работ на бездната.



Милан се потсети на годините кога го делел животот помеѓу родната Митровица и Нови Сад, обидувајќи се да сврзе крај со крај, а воедно и да го издржува семејството.

„Размислував: Боже, ќе работам ли како коњ вака до крајот на животот, за ништо? Да испраќам пари во Митровица затоа што не сакам да живеам таму, да ги плаќам сметките таму, да се грижам што ќе јаде мама, да се грижам за брат ми што е во домот… И повторно да плаќам кирија и тие грди станови тука. Изгубив волја“ – призна водителот.

Иако секогаш беше „врвен“ пред камерите на работа, но штом ќе останел сам во своите четири ѕида, реалноста го погодувала и тоа мошне сурово.

„Западнав во чудна состојба. Не е депресија, не можам да кажам дека е депресија, но беше многу тешко. Во најголем дел, додека работев, бев кул. Штом стигнав до станот, тонев. Па, потоа размислував за секакви работи. Боже, дали да купам апчиња, да пијам, да се отрујам? Само да заспијам… и ништо“ – го шокираше Милошевиќ водителот.

Кога директно го прашаа дали навистина имал такви мисли, Милан потврди, но и откри кој бил клучната „кочница“ во тие моменти на очај.

„Да, да, но секогаш ми беше жал за мама. Како би реагирала? Тоа секогаш ме спречуваше. Многу брзо ми поминуваше. Разговарав многу со моите пријатели и сите тие имаа такви темни моменти“ – објасни тој.

За разлика од егзистенцијалните проблеми што сериозно го потресоа, Милан тврди дека љубовта никогаш не го довела во таква ситуација.

„Секако, никогаш немав самоубиствени мисли поради љубовта. Во таа смисла сум опериран од емоции. Емотивен сум, но во љубовта, во врската, таму сум опериран. Секогаш ме воделе само страста, сексот, авантурата…“ – заклучи Милан Милошевиќ во емисијата.

Фото: Informer Portal / Youtube printscreen