Водителката побара од вештачката интелигенција да ѝ ја предвиди иднината – еве што ја мачи

Водителката Сања Маринковиќ побара помош за својата иднина од вештачката интелигенција, а го постави и прашањето кога ќе се мажи.

И покрај тоа што со години ги анализира машко-женските односи преку својата емисија, водителката Сања Маринковиќ признава дека понекогаш бара одговори за сопствениот љубовен живот од вештачката интелигенција.

Имено, Сања открила дека користи вештачка интелигенција во секојдневниот живот, без разлика дали ѝ е потребна помош со деловни е-пораки, избор на стил или фризура, а неодамна решила да постави и едно многу лично прашање – кога ќе се мажи.

Одговорот што го доби беше доста дипломатски. Вештачката интелигенција ѝ рече дека никој освен неа не може да знае, објаснувајќи дека верува во бракот и планира за иднината, но дека нема информации да предвиди кога тоа ќе се случи.

Водителката со насмевка призна дека често се шегува на своја сметка, бидејќи веќе 25 години зборува за љубовта и партнерствата, додека во приватниот живот сè уште чека да се појави „вистинскиот“.

foto: printscreen/instgaram/ sanjamarinkovicofficia