Водителката Александра за сефте на нова работна позиција, па и на нечија среќа

ТВ водителката Александра Пановска Илиевска изминатиот викенд, поточно во саботата, за првпат се појави во термин како никогаш претходно.

Имено, како и секое лето тлеевизиската програма знае да трпи промени, особено кога во викенд има некое случување кое се емитува во живо. Таков пеример се Лото 7 и фестивалот Охрид фест.

Марјана Станојковска наместо на Лото, беше домаќинка заедно со Ирена Спировска од големата сцена во Охрид, додека во студиото во Скопје овој ангажман за првпат го доби Александра Пановска Илиевска.

За неа сефте, а за нкој изграч сигурна среќа од бројките кои Александра ги објави пред ТВ екраните.

Насмеана, видно енергична и позитивна како и секогаш, Илиевска одлично се знајде во новата улога.

Најчесто Марјана низ годините наназад ја менуваше Милена Антовска Станковска, но оваа сабота таа во својата агенда имаше свеченост на која беше гостинка.

фото:Facebook/ Aleksandra Ilievska