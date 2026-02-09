Живот и стил

Вкусна салата од печен компир

1 мин. читање
Салатата од печен компир, ќе го воодушеви секој, а виолетовиот кромид ќе ја разубави..

Состојки:

600 грама компири со средна големина
4 лажици масло
18 грама сув зачин за компири
3 лажици вински оцет
1 лажица сенф и црн бибер
1 виолетов кромид
1 лажица сецкан власец

Подготовка:

Добро измијте ги компирите, исушете ги и исечете ги на парчиња со дебелина од околу 2 мм.Печете ги компирите во тава со загреано масло додека не поруменат. Извадете ги компирите, додадете го оцетот, сенфот и биберот во дресингот од компири, измешајте и прелијте ги компирите. Додадете го кромидот исечен на парчиња, и нежно измешајте сè заедно.Посипете ја салатата со власец и оставете ја да отстои околу 15 минути. Сервирајте ја топла како јадење или со пржена риба или месо.

Совет:

Испечете ги компирите двапати за да се зготват подобро и полесно.

извор:курир.мк
фото:Freepik

