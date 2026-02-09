Вкусна салата од печен компир

Салатата од печен компир, ќе го воодушеви секој, а виолетовиот кромид ќе ја разубави..
Состојки:
600 грама компири со средна големина
4 лажици масло
18 грама сув зачин за компири
3 лажици вински оцет
1 лажица сенф и црн бибер
1 виолетов кромид
1 лажица сецкан власец
Подготовка:
Добро измијте ги компирите, исушете ги и исечете ги на парчиња со дебелина од околу 2 мм.Печете ги компирите во тава со загреано масло додека не поруменат. Извадете ги компирите, додадете го оцетот, сенфот и биберот во дресингот од компири, измешајте и прелијте ги компирите. Додадете го кромидот исечен на парчиња, и нежно измешајте сè заедно.Посипете ја салатата со власец и оставете ја да отстои околу 15 минути. Сервирајте ја топла како јадење или со пржена риба или месо.
Совет:
Испечете ги компирите двапати за да се зготват подобро и полесно.
извор:курир.мк
фото:Freepik