Витамини во есен: Она што ви треба на прво место

Студеното и меланхолично есенско време, тешко го поднесуваат и силните луѓе. Но, витамините ни помагаат да бидеме здрави и среќни, дури и за време на депресивната есенска сезона.

За да бидеме среќни и здрави, потребни ни се витамини за кожата, ноктите, косата и благосостојбата на целото тело. За здрав организам, неопходни се витамини од сите групи, но витамините Б6, Б12, Ц и Д, посебно се издвојуваат. Тие даваат живот, енергија, добар имунитет и расположение.

Витамин Б6

Овој витамин ја подобрува кожата и косата, го одржува хормоналниот баланс, го зајакнува имунолошкиот систем и е директно одговорен за нервниот систем и за неговото нормално функционирање. Овој витамин ви помага да не паднете во есенската меланхолијата и да ја поминете сезоната без депресија.

Каде се наоѓа: целер, брусница, диња, банани, лешник, кикирики, лук, туна, пилешко, жолчка.

Витамин Б12

Одговорен за кардиоваскуларниот систем. Елиминира летаргија, зголемен притисок, ја освежува сувата кожа и го спречува предвременото стареење. Го промовира производството на витамин А, кој е одговорен за метаболизмот и здрави органи. Го зајакнува имунолошкиот систем.

Каде се наоѓа: квасец, соја, црн дроб, ракчиња, сирење, млеко, јогурт, јајца.

Витамин Ц

Витаминот Ц заштитува од повеќето болести. Го зајакнува имунитетот и се бори со веќе постоечките болести. Ја нормализира хормоналната рамнотежа и е директно е одговорен за емоционалната состојба.

Каде се наоѓа: брокула, тиквички, јагоди, боровинки, портокали, лимон, јаболка, козјо млеко.

Витамин Д

Витаминот Д е одговорен за доброто расположение и елиминација на депресијата, што е често случај за време на есенската сезона.

Каде се наоѓа: печурки, црн дроб, масна риба. Но најчесто, овој витамин се произведува со изложување на сонце.

извор:нетпрес

фото:Freepik