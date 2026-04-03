„Вистинските мажи имаат среќни жени, а останатите имаат силни жени“: Опасна заблуда или сурова вистина?

Дали силата на жената зборува многу за нејзиниот партнер – или за светот во кој таа морала да научи сама да се грижи за себе?

Сè почестата фраза – „вистинските мажи имаат среќни жени, а останатите имаат силни жени“ – на прв поглед звучи како мудра и длабока вистина за животот. Меѓутоа, кога ќе копате под површината, се поставува прашањето: дали оваа поделба всушност ги поедноставува сложените односи меѓу мажите и жените? Бидејќи среќата и силата не се спротивности, ниту пак треба да бидат резултат на нечиј (недостаток на) квалитет како партнер.

Идејата дека „среќната жена“ е доказ за вистински маж имплицира дека мажот игра клучна улога во нејзината емоционална состојба. Иако партнерот сигурно влијае на квалитетот на животот, овој вид размислување може да биде проблематичен бидејќи ја префрла одговорноста за личната среќа на друга личност. Од друга страна, „силната жена“ во овој контекст често се прикажува како некој што морал да се зацврсти поради недостаток на поддршка, што ја намалува нејзината сила со тоа што ја сведува на последица од лоша врска.

Вистината е многу посложена. Силната жена не е нужно несреќна, ниту пак среќната жена е нужно зависна од маж. Силата често доаѓа од искуства, предизвици и лични одлуки, додека среќата доаѓа од внатрешната рамнотежа и здравите односи – и со себе и со партнерот. Во идеална врска, жената има простор да биде и силна и среќна, без да мора да избира помеѓу двата идентитета.

Изјави како овие често опстојуваат бидејќи нудат едноставни одговори на сложените динамики. Полесно е да се подели светот на „правилно“ и „погрешно“ отколку да се признае дека односите се резултат на заедничка работа, комуникација и лична одговорност. Мажот не создава среќна жена, ниту е одговорен за нејзината сила – но може да биде некој што ја поддржува, разбира и придонесува за нејзиното чувство на сигурност и исполнетост.

На крајот на краиштата, вистината може да лежи во нешто поедноставно: квалитетната врска не се мери со тоа дали жената е среќна или силна, туку со тоа дали двајцата партнери се автентични, поддржани и слободни да растат. Бидејќи во здрава врска нема потреба од етикети – има место за сите верзии од себе.

фото: Freepik

извор: Popara