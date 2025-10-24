Викторија Бекам прв пат проговори за аферата на Дејвид со неговата поранешна асистентка: Еве што се случило (видео)

Британската модна дизајнерка Викторија Бекам се осврна на тврдењата дека Дејвид Бекам ја изневерил со холандската манекенка Ребека Лус.

Водителката на подкастот „Call Her Daddy“ ја праша како се справуваат со шпекулациите за нивниот брак.

„Дали знаете дека ни предизвикаа толку многу проблеми, а зборувавме за тоа затоа што неодамна ја прославивме нашата 26-годишнина од бракот? Патем, луѓето велеа дека нема да успееме… Дваесет и шест години!“, рече Викторија.



Понатаму изјави дека заедно поминале низ сè и се бореле со „бурата“. Ребека тврдеше во 2004 година дека имала четиримесечна афера со Дејвид. Наводно, сè започнало кога тој ја поканил во својот хотел додека Викторија била надвор од градот.

Поранешниот фудбалер ги негираше тврдењата на Ребека во документарецот на Нетфликс од 2023 година за Бекам, велејќи дека било неверојатно тешко да се гледа како Викторија страда поради гласините. Се осврна и на гласините за аферата од 2004 година со поранешната асистентка, но тој никогаш директно не ја призна вината. Иако термини како „афера“ и „Лос“ беа изоставени, Дејвид зборуваше за „ужасен период“ и чувство на мачнина секој ден.

По објавениот документарец, Ребека гостуваше во „60 минути Австралија“, каде што рече дека не лажела ниту претерувала кога станува збор за нејзината афера со Дејвид.

Foto: printscreen/youtube