Веројатно погрешно ги чувате краставиците: Едноставен трик може да ги одржи свежи до две недели

Краставиците често се основна состојка во салатите и сендвичите. Сепак, тие можат брзо да се расипат. Не само што е фрустрирачки кога сакате да јадете краставица, туку може да се чувствувате и како да трошите пари залудно.

За среќа, експертите на веб-страницата за потрошувачи Which споделија како најдобро да ги чувате краставиците за да го продолжат нивниот рок на траење.

Всушност, во некои супермаркети можете да најдете краставици завиткани во пластична фолија, за која обично се смета дека се користи од хигиенски причини. Сепак, таа има и друга намена.

Формата ѝ помага на краставицата да остане посвежа подолго време. Во овој поглед, ако купувате краставици што не доаѓаат со пластична фолија, најдобро би било да ги завиткате во пластична фолија.

„Сè се сведува на зреењето, факторите на животната средина и пакувањето. На пример, краставица завиткана во пластична фолија ќе остане свежа до 14 дена во споредба со само пет дена без пластична фолија“, велат експертите од Which.

Краставиците треба да се чуваат и во фрижидер, идеално во фиоката за свежи производи. Им е потребна пластична фолија за да ја задржат влагата и да спречат да се исушат.

Се вели дека пластиката делува како втора кожа, спречувајќи дехидрација. Додека се во продавница, пластичната фолија помага да се заштити кората на краставицата од оштетување.

Сепак, краставиците не треба да се чуваат во близина на одредено овошје и зеленчук. Краставиците и доматите се добра комбинација во оброците, но не се погодни за складирање заедно.

Доматите испуштаат етилен гас, кој го стимулира процесот на зреење, а краставиците се многу чувствителни на него. Изложеноста на етилен може да предизвика краставиците да омекнат, да пожолтат и да се расипат.

За да се елиминира овој ризик, чувајте ги краставиците во фрижидер, а доматите на собна температура, подалеку од директна сончева светлина. Доматите може да се чуваат со стеблото надолу за да се продолжи свежината. По сечењето, доматите треба да се чуваат во фрижидер за да се забави расипувањето.

Краставиците најдобро се чуваат во фрижидер, но сепак треба да бидете внимателни на температурата на која го поставувате апаратот. Идеално, тие треба да бидат помеѓу 7°C и 10°C.

Ако се чуваат предолго на температури под 4°C, тие можат да развијат оштетувања, кои се манифестираат како дамки натопени во вода, како и скратен рок на траење. Додавањето хартиена крпа на краставиците во фрижидерот исто така може да им помогне да останат свежи подолго време.

извор:popara.mk

фото:freepik