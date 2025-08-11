Велевска блеска со привлечност, стил и сексапил на кој тешко се одолева: „Очи в очи“ со убавата жена или со златниот крст меѓу градите на Елена?

Елена Велевска и покрај долгиот стаж на естрадата се’ уште важи за една од најзгодните, најатрактивните, најдобрите, најпопуларните и секако најбараните фолк пејачки кај нас.

Покрај несомнените вокални квалитети, нејзиниот физикус атрактивноста, телесниот раскош со кој ја надарила мајката природа, зачинет со честите трансформации на изгледот ја направија една од најапосакуваните жени на естрадата, која уште од првиот ден кога стапна на сцената, па се’ до ден денес ги урива стереотипите за тоа како треба да изгледаат пејачките.

Честите професионани фотосесии или само обичните аматерски фотографии и клипчиња кои фолкерката ги споделува, се најдобар показател дека атрактивноста и сексапилот го красат профилот на Велевска на која и да е од социјалните мрежи. Особено кога пејачката се подготвува да оди на некој од своите настапи, на кои редовно се појавува во различни модни комбинации кои го потенцираат сиот нејзин раскош и телесен потенцијал кој Бог и го дал.

Едноделното бело кусо фустанче на прерамки и сребрените сандали на високите потпетици беа доволни уште на прва појава Велевска да ја поттикне возбудата. Телесните пропорции на фолкерката речиси совршени, особено за жена во нејзини години.

Долгите нозе, доволно витото тело и особено отвореното деколте се оние нешта кои пејачката ја прават „жешка“, заводлива и неодоливо примамлива. Бујните гради како сочен бостан, без градник кој на ваков фустан и не оди, неодоливо мамат и како магнет на себе ги привлекуваат „влажните машки погледи“.

А погледот штом ви падне на „двете големи убавици“ особено се кочи на набрекнатите брадавици под фустанот во кој Велевска блеска и тоа со стил… Од привлечност и сексапил.

View this post on Instagram A post shared by Elena Velevska Fans (@elenavelevskafans)

Нашата фолкерка вака изгледа и кога се подготвува за настап, но и кога некаде ужива, како во случјов со коктел в рака покрај вода. Во целосно црна комбинција од тексас шорцеви, едноделен костим за капење под чие деколте „мирно спие“ бујната предница на русокосата прилепска убавица, со голем сламен шешир и брендирани сончеви очила, Елена изгледа како да се препородила.

Шминката, фризурата во локни и насмевката на сочните усни на пејачката се дополнителни нешта со кои таа ја зачинила својата убавина.

View this post on Instagram A post shared by Elena Velevska Fans (@elenavelevskafans)

Сепак, во вакво издание тешко дека Велевска ќе можете да ја гледате в очи… Особено ако сте вистински маж и во првиот и во вториот случај, на сосема други места погледот ќе ви се кочи… Сеедно дали модната комбинација е црна или бела, возбудата е една!

Затоа немојте да се изненадите ако во еден момент наместо да ви се судри погледот со оној на убавата жена, се најдете „очи в очи“ со златниот крст меѓу бујните гради на Елена!

Фото и видео: Инстаграм/elenavelevskafans