Веќе 70 години NORAD го следи патувањето на Дедо Мраз

Дедо Мраз ја возеше својата санка влечена од ирваси преку покривите низ целиот свет во четвртокот навечер, доставувајќи подароци на милиони деца во магичен божикен ритуал за кој претставниците на северноамериканската воздушна одбрана (NORАD) велат дека почнале да го следат пред 70 години.

Сепак, и покрај својата посветеност на традицијата што датира од ерата на Студената војна во 1955 година, Северноамериканската команда за воздушна одбрана, или NORAD, има ограничени разузнавачки информации за тоа каде ќе оди Дедо Мраз.

Дедо Мраз не е должен да поднесе план за летот. Значи, единственото нешто што NORAD го знае со сигурност однапред е дека веселиот стар елф во црвениот костум полетува секоја Бадник од својата база на Северниот пол.

„NORAD го следи Дедо Мраз, но само Дедо Мраз ја знае неговата рута, што значи дека не можеме да предвидиме каде или кога ќе пристигне во вашата куќа“, изјави висок функционер на NORAD во соопштението.

NORAD, заедничка американско-канадска воена команда во воздухопловната база Питерсон во Колорадо Спрингс, во американската сојузна држава Колорадо, веќе седум децении обезбедува снимки и новости за патувањето на Дедо Мраз низ светот, покрај својата примарна мисија за следење на воздушната одбрана и издавање предупредувања за воздухопловството и поморскиот сообраќај.

Традицијата на следење на Дедо Мраз започнала со печатна грешка во весник од Колорадо Спрингс од 1955 година, во кој бил наведен телефонски број на продавница каде што децата можат да се јават и да разговараат со Дедо Мраз. Објавениот телефонски број бил на тогашната Континентална команда за воздушна одбрана.

Офицерот кој ги примал повиците на децата ги уверувал дека Дедо Мраз е во воздух и дека ќе им доставува подароци на добрите момчиња и девојчиња – барем на оние кои веруваат во него – во неговата санка влечена од ирваси.

Според нивната веб-страница, NORAD го детектира полетувањето на Дедо Мраз со својата поларна радарска мрежа, а потоа го следи неговото патување користејќи ги истите сателити што се користат за предупредување за можни лансирања на ракети насочени кон Северна Америка.

Штом главниот ирвас на Дедо Мраз, Рудолф, го вклучи својот светлоцрвен нос, воениот персонал може да ја одреди неговата локација користејќи ги инфрацрвените сензори на сателитот.

Американскиот претседател Доналд Трамп, се чини дека го следи тракерот на Дедо Мраз на NORAD во средата, додека седеше покрај елката во неговиот имот Мар-а-Лаго во Флорида, одговарајќи на телефонски повици од деца низ целата земја.

Додека разговараше со едно момче во Пенсилванија, Трамп рече: „Значи, Дедо Мраз е во Копенхаген, Данска, во моментов, но се упатува кон нашата земја. Што би сакале од Дедо Мраз?“

Зборувајќи со друг повикувач, Трамп на шега ја објасни причината за следење на Дедо Мраз во однос на националната безбедност, велејќи: „Сакаме да бидеме сигурни дека не е инфилтриран, дека нема да инфилтрираме во нашата земја лош Дедо Мраз“.

