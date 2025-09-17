Вака Жика Јакшиќ го коментира непосакуваното заминување на Саша Милошевиќ Маре од „Никогаш не е доцна“

Водителот и креатор на музичкото натпреварување „Никогаш не е доцна“, Жика Јакшиќ, отворено зборуваше за новата сезона на шоуто.

Жика откри дали ќе промени нешто во 11-тата сезона на шоуто.

– Ние ништо не менуваме. По единаесетти пат одиме како што започна шоуто, така оди. Од самиот почеток, шоуто беше добро поставено, практично нема што да се менува. Има нови кандидати и тие носат животни приказни, а ние сме тука да ги испратиме сите – рече Јакшиќ.

Бидејќи Саша Милошевиќ Маре е постојан член на жирито од почетокот на серијата, Жика откри како би реагирал ако каже дека го напушта жирито:

– Секако дека би ми било криво. Маре е дел од ова шоу, тој остави голем белег на ова шоу. Не мислам дека би заминал за пари, а ниту јас. Не би се одлучил да правам друга емисија. Платен сум за она што го правам, но реално би го направил ова за џабе. За мене, ова е денот кога снимањето е поубаво од излегувањето во град или некаква прослава. Тука се забавувам повеќе од сè на светот и не би го менувал за ништо – заклучи Жика за Гранд.

