Вака изгледа Александра Пријовиќ еден месец по породувањето

Пред нешто повеќе од еден месец, една од најпознатите пејачки од овој регион, Александра Пријовиќ (29), ја роди својата ќерка Арија. Иако во последно време ги избегнува медиумите, пејачката се појави јавно во понеделник – на свадбата на нејзиниот колега Урош Живковиќ.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandra Prijović (@aleksandraprijjoviic)

Пејачката привлече внимание штом се појави, избирајќи елегантен темен костум кој ја истакна нејзината нова, беспрекорна фигура, само неколку недели по породувањето. На свадбата пристигна во придружба на полубратот на нејзиниот сопруг, Виктор Живојиновиќ, со кого позираше и накратко поразговара со публиката.

„Дали е можно жена да изгледа вака еден месец по породувањето? Неверојатно, честитки, кралице“, беа само дел од коментарите.

За потсетување, пејачката на 3 септември во приватна клиника во Белград роди девојче, Арија. Породувањето помина без компликации, а Александра брзо се опорави. Ова е второ дете на пејачката,таа веќе има 6-годишен син, Александра, со сопругот Филип Живојиновиќ (40).

фото: print Screen/Instagram