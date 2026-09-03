„Уметноста ја крши тишината“ пред Музејот на Македонија, посветен на 35 години од независноста

Мултимедијален настан „Уметноста ја крши тишината“ ќе се одржи на 7 септември со почеток во 21:00 часот на платото пред Музејот на Македонија во Старата скопска чаршија, посветен на 35 години од независноста.

Наместо класична прослава, нагласуваат организаторите, настанот носи поинаков концепт – поглед кон иднината преку современа уметност, музика, поезија, перформанс, визуелна уметност, видео-мепинг и клубска култура.

Вечерта ќе ја отвори Игор Џамбазов, чиј глас ќе го означи почетокот на манифестацијата. Во официјалната програма ќе настапат Весна Микиќ на харфа, Александра Илиева на саксофон, Јана Стојановска, Мишел Трајковски – Скопје Виа, Лаура Карлиу.

Посебно место во програмата имаат Јана Стојановска, Мишел Трајковски – Скопје Виа и Лаура Карлиу, кои преку својот уметнички израз ја отвораат темата на различноста, припадноста и поврзувањето на заедниците.

-Нивното учество ја проширува приказната на настанот и кон ромската култура и нејзиното место во современата македонска уметничка сцена, испраќајќи порака дека Скопје е град во кој различните култури не треба само да коегзистираат, туку и да создаваат заедно – се вели во најавата.

Лаура Карлиу, пак, преку изведбите на македонски и албански јазик, ја претвора музиката во мост меѓу различните јазични и културни заедници.

Во рамки на настанот ќе биде поставена и изложба курирана од Антони Мазневски, на која ќе учествуваат уметниците Михаил Корубин, Калина Брајковска, Решад Ахмети, Игор Јосифов, Крсто Глигоровски, Ангел Миов и Синиша Новески.

Актерката Ана Стојановска ќе настапи со рецитал, со што зборот и поезијата ќе го заокружат првиот дел од програмата.

По официјалната програма, платото ќе се претвори во простор за современа клубска култура. Програмата ќе ја отвори Nino Fluder, заедно со Александра на саксофон, по што следуваат Ampov и Dimchuga од колективот Buru.

Вечерта ќе ја затвори специјалната гостинка од Грција – Myrophora, DJ и радио водителка од Солун и дел од грчкиот NON collective. Таа има летна резидентура на Super Paradise на Миконос, настапувала на Reworks во Солун, како и на Panathenaic Stadium во Атина, а паралелно работи и како радио водителка и DJ на солунскиот FLY 104.

Нејзиното гостување во Скопје носи и поширока порака – повторно воспоставување на врската меѓу две блиски регионални сцени.